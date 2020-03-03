Клишас: нормативную базу по несвоевременной выплате зарплат надо актуализировать

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает необходимым актуализировать российскую нормативную базу по вопросу своевременной выплаты работодателями зарплаты сотрудникам в связи с просьбами россиян урегулировать этот вопрос в Конституции.

"Работая с обращениями граждан, поступающими в связи с подготовкой поправок к Конституции Российской Федерации, мы часто сталкиваемся с просьбами урегулировать в Конституции право граждан на своевременное получение заработной платы. Такие просьбы говорят о том, что работа в этом направлении должна быть активизирована, а нормативная база - актуализирована", - сказал Клишас, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ по итогам работы за 2019 год.

Он отметил, что тема борьбы с невыплатой заработной платы ежегодно поднимется на коллегиях Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Продолжая социальную тему, сенатор обратил внимание на защиту прав несовершеннолетних. "Работая над поправками к конституции, мы получили предложение президента РФ дополнить ее новой статьей, посвященной общественно значимым ценностям. В этой статье отдельная норма будет посвящена детям как важнейшему достоянию Российской Федерации. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, при этом берет на себя обязательство родителей в случае невозможности воспитания в семье", - сказал Клишас.

Он отметил, что президент в очередной раз сделал акцент на приоритете интересов детей и государственные органы должны правильно воспринять этот посыл, продолжив активную работу в данном направлении.