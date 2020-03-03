Стоимость продуктов снизилась до прежнего уровня в девяти регионах Дальнего Востока

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ФАС отмечает стабилизацию цен на продукты питания в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Стоимость продовольствия, выросшая из-за вынужденной замены поставщиков из Китая и изменения логистики доставки продуктов, снизилась до прежнего уровня в девяти из 11 субъектов округа, говорится в сообщении ФАС.

Как отметили в ведомстве, сейчас повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае: морковь, чеснок, перец (+15-40%), картофель (+10%), что связано со сменой поставщиков в регионах.

Меры ФАС

В антимонопольной службе напомнили, что, в связи с поступившей информацией о росте цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе 4 февраля 2020 года, ФАС в инициативном порядке начала работу по урегулированию ситуации на продовольственных рынках.

Первые данные мониторинга показали небольшое повышение цен на помидоры и огурцы, а также сезонное повышение цен на репчатый лук в Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии и Забайкальском крае. Небольшой рост цен произошел также в Камчатском крае.

Резкий скачок цен на овощи и небольшой - на социально значимые продукты питания отмечается в Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области.

В ведомстве сообщили, что ФАС провела разъяснительную работу с крупнейшими дальневосточными оптовыми поставщиками продуктов, во всех территориальных управлениях службы открыты горячие линии, проводится регулярный мониторинг цен, организована работа оперативного штаба с участием руководителей региональных органов власти. По итогам принятых мер 10 февраля 2020 года ситуация с ценами стала стабилизироваться: в Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной области цены снизились до предыдущего уровня. Ко 2 марта 2020 года ситуация по социально значимым продуктам питания стабилизировалась в Сахалинской области, Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

"Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен, цены стабилизированы практически во всех субъектах Дальнего Востока. Мы внимательно следим за ситуацией в Магаданской области и Камчатском крае и ожидаем возвращения цен на предыдущий уровень по итогам изменения логистики. ФАС продолжит контроль ценовой ситуации на продукты питания по всему ДФО и при обнаружении признаков желания "нажиться" на непростой продовольственной обстановке применит все возможные меры антимонопольного реагирования", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал в разговоре с корреспондентом ТАСС, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в Россию - Дальний Восток.

В новость внесены изменения (16:08 мск) - добавлены подробности.