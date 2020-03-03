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"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме

В компании уточнили, что сервис находится в процессе регистрации в соответствии с новым законодательством Латвии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" работает в Латвии в штатном режиме и находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей", - сказали в компании.

Ранее местное  агентство LETA сообщало, что латвийская государственная "Автотранспортная дирекция" обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение "Яндекс.Такси", потому что эта компания продолжает оказывать услуги без регистрации. Как сказала агентству представитель дирекции Зане Плоне, с 22 января платформы, оказывающие транспортные услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в "Автотранспортной дирекции", а те, кто этого не сделал, оказывать услуги в Латвии не могут. Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение "Yandex.Taxi" и сайт "taxi.yandex.lv" продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации, утверждает агентство.

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ЛатвияРоссия
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