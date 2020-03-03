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Кризис в Сирии

США выделили $108 млн на помощь "народу Сирии"

Как указала постпред США при ООН Келли Крафт, стоимость гуманитарной помощи, уже направленной американцами сирийцам, достигла $10,5 млрд

ТАСС, 3 марта. Соединенные Штаты выделили гуманитарную помощь "народу Сирии" на сумму $108 млн. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Келли Крафт, опубликованном во вторник по итогам посещения районов Турции, прилегающих к границе с Сирией.

"Сегодня мы посещали турецко-сирийскую границу для наблюдения за одним из двух оставшихся санкционированных ООН приграничных пунктов [используемых] для облегчения [доставки] гуманитарной помощи осажденным и отчаявшимся людям на северо-западе Сирии", - отмечается в тексте.

Как указала Крафт, к настоящему моменту стоимость гуманитарной помощи, направленной американцами сирийцам, достигла $10,5 млрд. "Администрация [президента США Дональда] Трампа объявляет о дополнительных $108 млн гуманитарной помощи народу Сирии", - добавила дипломат.

Крафт и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри находятся в Турции с визитом, который начался в понедельник и продлится до 4 марта.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
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