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"Аэрофлот" рассматривает возможность хеджирования стоимости топлива в 2020 году

Гендиректор перевозчика Виталий Савельев ранее сообщал, что практика хеджирования может быть распространена на дочерние компании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает вопрос хеджирования топливных рисков в 2020 году, сообщил во время конференц-колла заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Нет, мы не хеджировались в этом году. Но мы всегда смотрим на рынок, пытаясь найти правильный момент для хеджа. Это возможно, сейчас это обсуждается", - сказал он.

В середине 2019 года генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщал, что практика хеджирования может быть распространена на дочерние компании ("Победа", "Россия", "Аврора").

Ранее "Аэрофлот" хеджировал затраты на топливо в 2015 году, тогда компания получила убыток по инструментам хеджирования. В 2019 году компания захеджировала 70% затрат на авиакеросин.
 

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