В Госдуму внесли законопроект о максимальных ценах на лекарства при угрозе эпидемий

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, который дает правительству право устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых, при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространения в РФ заболеваний. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе фракции "Единая Россия".

"В Госдуму внесен законопроект, который был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, правительство получит право установить максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых. Такое право правительство получит при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний на территории страны", - отметили в пресс-службе.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Как объяснил Неверов, которого цитирует пресс-служба фракции, в настоящее время законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. По его словам, когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза "опасных эпидемий наподобие коронавируса", завышение цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя. Согласно документу, право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%. Кроме того, в законопроекте говорится, что предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более 90 дней.

Законопроектом также предлагается запретить реализацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в специальные перечни, по ценам, превышающим утвержденные предельно допустимые розничные цены. Как добавил Исаев, разработка законопроекта является "чрезвычайным актом" в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также исполнением поручения президента РФ. Он также напомнил ситуацию "с резким необоснованным скачком цен" на медицинские маски в начале 2020 года.

2 марта Неверов и Исаев внесли в Госдуму законопроект, который направлен на борьбу с завышением цен аптеками. Он предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и возможность фельдшерско-акушерских пунктов продавать лекарства.