Банк Англии поможет британскому бизнесу справиться с последствиями коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк Англии предпримет необходимые шаги по защите британского бизнеса от возможных экономических последствий из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава учреждения, выполняющего функции центрального банка, Марк Карни во время выступления в парламенте.

"Роль Банка Англии заключается в том, чтобы помочь британскому бизнесу и домохозяйствам справиться с экономическим шоком, эффект от которого может быть значительным, но в конечном счете временным", - сказал он.

Карни уточнил, что власти Соединенного Королевства регулярно обсуждают возможные последствия распространения коронавируса с представителями центральных банков других стран - членов G7 и руководством Международного валютного фонда.

В то же время Карни не стал отвечать на вопрос одного из законодателей о том, повлияет ли распространение коронавируса на решение Банка Англии по базовой процентной ставке. "Решение будет принято в подходящее время", - указал он. Сейчас базовая процентная ставка находится на уровне 0,75%.

В настоящее время в Великобритании зарегистрированы 39 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Большинство из них (36) приходится на Англию, где также подтверждены как минимум четыре случая передачи вируса на территории страны. Еще по одному случаю зафиксированы в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.