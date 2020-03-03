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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Великобритании представило стратегию на случай эпидемии коронавируса

По оценкам британского кабмина, работать из дома в момент пика вспышки придется до 20% жителей страны

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Британское правительство допускает закрытие школ, отмену крупных массовых мероприятий и перевод части сотрудников компаний на удаленную работу в случае масштабной вспышки коронавируса. Об этом говорится в опубликованной во вторник стратегии по предотвращению на территории страны эпидемии заболевания, жертвами которого во всем мире стали почти 3 тысячи человек.

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По оценкам кабинета министров, работать из дома в момент пика вспышки придется до 20% британцев. План предусматривает создание оперативного штаба, который расположится в секретариате кабинета, а каждое министерство назначит ответственного по этой теме.

Также правительство планирует в случае активного распространения вируса рекомендовать британцам ограничить свои путешествия.

Параллельно на случай чрезвычайной ситуации будет создан реестр врачей, которые уже вышли на пенсию.

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В документе также отмечается, что при самом негативном сценарии чрезвычайные службы будут реагировать лишь на самые серьезные инцидента, а для охраны общественного порядка задействуют армию.

"Высока вероятность, что мы увидим рост числа [инфицированных] в Великобритании", - сказал премьер-министр Борис Джонсон, представляя правительственную стратегию. Он назвал распространение коронавируса "национальной проблемой", с которой, уверен он, страна справится.

Джонсон пояснил, что перечисленные в представленном документе меры не будут приниматься сейчас, однако их планируется немедленно ввести в случае необходимости. "Этот план не включает в себя то, что мы сделаем, а то, что мы могли бы сделать в нужное время", - сказал он.

По информации Times, правительство опасается, что пик вспышки может наступить примерно через месяц, в конце марта. При этом главный санитарный врач Англии Крис Уитти рассказал во вторник на пресс-конференции, что стратегия кабмина заключается в том, чтобы "насколько возможно" отодвинуть ближе к лету момент наступления пика заболевания, смертность от которого, по его словам, достигает 1%. Уитти пояснил, что в такой ситуации, когда традиционные зимние эпидемии гриппа и простуды отходят на второй план, нагрузка на национальную систему здравоохранения будет меньше.

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ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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