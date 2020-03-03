ФАС не выявила дискриминационного ценообразования у поставщиков гречки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу прекратило два дела против поставщиков гречневой крупы, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по подозрению в дискриминационном формировании цен на поставку продукции ретейлерам, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"В ходе изучения представленных комиссии Санкт-Петербургского УФАС России материалов и документов, дело, возбужденное в отношении ООО "Агро-Альянс" и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг", прекращено. Признаки нарушения закона о торговле этими компаниями не подтвердились", - сказала собеседница агентства.

Региональный антимонопольный орган в ноябре 2019 года возбудил два дела по признакам нарушения Закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс" и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг". На момент начала дел в действиях компаний усматривались признаки нарушения п.1 ч.1 ст.13 Закона о торговле ("Антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров").

Как сообщал журналистам в ноябре 2019 года заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цыганов, ведомство, по данным на 15 ноября, не получало жалоб на розничные цены на гречку. Ранее ФАС начала проверку оптовых цен на гречку на предмет обоснованности их роста.