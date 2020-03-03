Госдума рекомендует кабмину ускорить утверждение энергетической стратегии РФ до 2035 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума приняла постановление по итогам "правительственного часа" с участием министра энергетики РФ Александра Новака, состоявшегося в нижней палате парламента 6 ноября 2019 года. Согласно тексту документа, нижняя палата парламента приняла к сведению информацию Новака.

В тексте постановления Госдума рекомендует правительству РФ ускорить согласование и утверждение новой редакции проекта энергетической стратегии России на период до 2035 года и рассмотреть возможность разработки и внесения в Госдуму законопроектов, направленных на совершенствование оптового рынка электроэнергии и мощности. В частности, законопроекты должны касаться сокращения и оптимизации числа нерыночных надбавок к цене на мощность, расширения объема возможных действий потребителей электроэнергии по заключению свободных договоров с производителями электроэнергии на оптовом рынке и мер по развитию конкурентных розничных рынков в энергетике.

Также правительству рекомендуется проработать вопрос о поэтапном сокращении всех видов перекрестного субсидирования, в том числе в сетевом комплексе электроэнергетики, а также о распределении величины перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей электроэнергии, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей электрической энергии, независимо от их присоединения к магистральным или распределительным электрическим сетям за счет применения механизма дифференциации тарифов для различных уровней напряжения, включая сети публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

Кроме того, Госдума рекомендовала кабмину ускорить разработку нормативных правовых актов, необходимых для перехода к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии со сроком действия не менее 5 лет и возможности заключения сетевыми организациями и субъектами РФ регуляторных соглашений в порядке и на условиях, которые определяются правительством.