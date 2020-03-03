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Власти Китая предупредили крестьян об угрозе нашествия саранчи

Китайские власти намерены сделать все возможное для минимизации негативных последствий явления

ПЕКИН, 3 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Государственное управление по делам сельского хозяйства и пастбищ КНР предупредило крестьян юго-западных и северо-западных районов страны об угрозе нашествия саранчи в ближайшее время. В распространенном заявлении ведомства говорится, что власти намерены сделать все возможное для минимизации негативных последствий явления.

В заявлении отмечается, что за первые два месяца текущего года саранча нанесла значительный урон экономике ряда стран Африки. Под угрозой оказались и государства Юго-Западной Азии, откуда насекомые могут быстро проникнуть в Китай. "Речь идет о продовольственной безопасности, и мы должны уделить пристальное внимание этому вопросу", - говорится в документе.

По официальным данным, саранча в КНР ежегодно наносит ущерб посевам на территории порядка 10 млн га. Несмотря на большой опыт борьбы с этими насекомыми и наличие "отработанных технологий" противодействия, власти опасаются проникновения саранчи в Индию и Пакистан.

"В итоге под угрозой оказался и Китай, - говорится в заявлении. - Для контроля над ситуацией, от регионов страны потребуется согласование действий. Необходимо активизировать сотрудничество, обеспечив обмен информацией и технологиями".

Саранча способна за сутки преодолевать порядка 120 км. В гигантских скоплениях саранчи может насчитываться до полумиллиарда особей, которые пожирают без разбора всю растительность, попадающуюся им на пути

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Китай
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