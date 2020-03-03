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Средний долг коллекторам в 2019 году снизился на 15%

Он составил 158 тыс. руб. против 186 тыс. руб. в 2018 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Размер среднего долга, проданного банками коллекторским агентствам, снизился в 2019 году на 15% - до 158 тыс. руб. против 186 тыс. руб. в 2018 году, говорится в материалах Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Общий объем проданной задолженности также снизился на 15% - до 399 млрд руб., при этом количество долгов возросло на 22% - до 1,9 млн ссуд.

Кроме того, в 2019 году выросли продажи коллекторам кредитов, выданных в 2017 году. Доля таких долгов от общего количества проданных коллекторам ссуд составила 13,3% в 2019 году против 6,2% годом ранее.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность ростом потребительского кредитования в стране. Так, по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июль 2019 года вырос на 46% - до 8,2 трлн руб. При этом качество новых выдач потребкредитов снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

В связи с этим регулятор предпринимает действия по "охлаждению" рынка кредитования, увеличивая коэффициенты риска при расчете норматива достаточности собственных средств кредитных организаций.

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