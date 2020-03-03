Тестирование беспилотного автомобиля в Новгородской области пройдет до конца 2020 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 марта. /ТАСС/. Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей рассчитывают начать в Новгородской области в 2020 году, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник.

"На дорогах Новгородской области начать тестирование [беспилотного автомобиля] планируется во второй половине 2020 года. Тестирование высокоавтоматизированных транспортных средств разрешается проводить на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, на данный момент речь идет о тестировании на территории региона одного беспилотного автомобиля.

Новгородская область выступила с инициативой принять участие в эксперименте - тестирование беспилотного автомобиля предполагали проводить на специально подготовленных участках дорог, в том числе в областном центре - и направила в Минпромторг РФ заявку для рассмотрения. Как ТАСС сообщал 26 февраля, правительство РФ расширило список регионов, где будут тестироваться беспилотники, с 2 до 13. В число новых территорий для эксперимента вошла и Новгородская область. Сейчас он проходит в Москве и Татарстане.

Об эксперименте

Правительство РФ ранее утвердило постановление о начале с 1 декабря 2018 г. эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов говорил ранее, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. По его словам, сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.