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В Саратове могут уволить тысячу человек из-за закрытия производства холодильников

Правительство предпринимает меры для сохранения коллектива и возобновления производства, утверждают на заводе

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) намерено сократить почти тысячу сотрудников в связи с закрытием производства холодильников "Саратов". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции региона.

"По сведениям, предоставленным ООО "СЭПО-ЗЭМ" в службу занятости населения, в мае текущего года на предприятии планируется высвобождение 942 человек", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти сообщили, что Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности. Позже было объявлено, что власти надеются на "урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников".

По данным ведомства, почти 350 человек, которых планируется уволить, - пенсионеры. "В связи со сложившейся ситуацией создана рабочая группа. В апреле запланирована организация работы консультационного пункта, установка информационного стенда на проходной завода", - уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что до сведения сотрудников предприятия будут доведены вакансии, содержащиеся в базе службы занятости региона - на сегодняшний день их более 25 тысяч. А при необходимости предложено переобучение по востребованным на рынке труда профессиям.

"Предприятие уведомило о грядущих изменениях в срок. Но стоит отметить, что не всегда высвобождение происходит по сценарию, который был изначально заявлен. Правительство предпринимает все меры для сохранения коллектива и возобновления производства", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на заводе

По данным Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, в данный момент объем производства холодильников "Саратов" составляет порядка 100 тысяч в год при производственной мощности завода - около 600 тысяч ежегодно. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов сообщал, что предприятию, возможно, какое-то время необходимо "поработать ниже точки безубыточности за счет других направлений деятельности", что позволит переработать продукт и сделать его более конкурентоспособным.

СЭПО выпускал холодильники с 1951 года. В 1992-1999 годах производство остановили. К этому моменту завод выпустил около 15 млн холодильников. Их производство возобновилось в 1999 году.

Теги
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