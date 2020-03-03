Журналистов не пустят на встречу министров стран ОПЕК+ из-за коронавируса

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК за день до заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене принял решение ограничить доступ прессы и телевидения на заседание. Не пустят журналистов в здание секретариата и 5-6 марта, когда страны ОПЕК и "не ОПЕК" будут обсуждать судьбу сделки по сокращению добычи нефти. Об этом ТАСС сообщили три источника в организации.

"Мы будем вынуждены ограничить доступ для всех СМИ, к сожалению. Это меры безопасности в связи с коронавирусом", - сказал один их них. Два других собеседника агентства добавили, что такое решение было принято "после консультаций с органами здравоохранения".

При этом о решении стало известно уже после того, как большинство журналистов, традиционно освещающих заседание ОПЕК+, уже прибыло в Вену. Для многих из них это означает, что работать придется на улице, у дверей секретариата. Дневная температура воздуха в Вене в ближайшие дни ожидается в районе 8 градусов по Цельсию. Корреспонденты ТАСС также будут освещать мероприятие, несмотря на ограничения.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что секретариат также перевел часть сотрудников, не участвующих в организации встречи, на удаленный режим работы с 4 марта на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, количество подтвержденных случаев зараженных вирусом в Австрии достигло 18 человек по состоянию на вторник. Из них половина - в Вене.