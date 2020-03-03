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Распространение коронавируса нового типа
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ФРС США экстренно снизила ставку из-за коронавируса

В ведомстве отмечают, что ситуация с коронавирусом приводит к созданию новых рисков для экономической активности
Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

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Об этом говорится в распространенном заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня [во вторник] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%", - отмечается в заявлении.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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