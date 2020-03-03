Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне снижения ставки ФРС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже начал значительно укрепляться после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку на 0,5 п. п. - до 1-1,25% годовых, следует из данных торговой площадки.

Так, рубль по отношению к американской валюте снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,6% и составил 66,03 рубля, а к евро - на 0,2%, до 73,86 рубля.

Индекс Мосбиржи растет в ходе торгов вторника на 1,9%, до отметки в 2819,2 пункта. Индекс РТС поднимается на 3,1%, до 1343,84 пункта.