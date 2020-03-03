"Победа" сократит программу полетов в Италию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в марте - апреле сократит на 39% частоту полетов в Италию из-за падения спроса, но не прекращает их полностью ни по одному из действующих направлений. Это следует из сообщения перевозчика.

"Частота полетов "Победы" в Италию в марте - апреле 2020 года сокращена на 39%", - говорится в сообщении.

"В марте по расписанию будут выполняться рейсы из Москвы в Бергамо только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини - по субботам; в Рим - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу - по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется", - уточняется в сообщении.