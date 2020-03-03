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Верховный суд отказался рассматривать жалобу об участке для "Театра песни" в Петербурге

Компания добивалась, чтобы отказ властей Петербурга предоставить земельный участок под строительство здания, признали незаконным

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу компании "Театр песни" на решения арбитражных судов в Санкт-Петербурге, которые признали законным отказ властей города предоставить участок под его строительство. Об этом говорится в определении верховной инстанции.

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"Отказать обществу с ограниченной ответственностью "Театр песни" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.

В определении отмечается, что арбитражные суды Петербурга дали верную оценку ситуации, так как участок находится в зоне тоннельного коллектора, поэтому распоряжение администрации города, отказавшейся предоставить участок, "соответствует закону и не нарушает прав" компании.

Ранее компания намеревалась построить в городе театр, однако комитет по инвестициям города отказался выделить ей участок. Отказ был оспорен в суде, однако три инстанции - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа - признали отказ властей города законным. После этого в январе текущего года компания обжаловала решения в Верховном суде.

Театр изначально должен был носить имя народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако она вышла из проекта. Предусматривалось строительство концертного зала-трансформера вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов.

Изначально инвестор, который ранее фигурировал под названием "Театр песни Аллы Пугачевой", представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в $400 млн.

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