{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КБ "Стрелка" в составе консорциума разработает мастер-план искусственных островов Малайзии

Искусственные острова будут расположены в южной части острова Пинанг

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. КБ "Стрелка" стала единственной российской компанией, которая в составе международного консорциума примет участие в разработке мастер-плана трех искусственных островов в штате Пинанг, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В составе консорциума UNStudio (Нидерланды) & Architects 61 (Малайзия) специалисты из КБ "Стрелка" примут участие в подготовке мастер-плана, который позволит создать узнаваемый бренд южных островов Пинанга, а также обеспечит их устойчивое развитие", - говорится в сообщении.

Проект нацелен на повышение качества жизни местного населения, доступности жилья и общественных пространств, в том числе парков и пляжей. Искусственные острова будут расположены в южной части острова Пинанг, их общая площадь составит 1821 га.

Право на подготовку мастер-плана КБ "Стрелка" получила благодаря выходу в финал международного конкурса, инициатором которого выступило правительство штата. Компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития.

Теги
МалайзияРоссия
Реклама на ТАСС
Соединяющие Ярославскую и Владимирскую области электрички продолжат ходить между регионами
Ранее их планировалось отменить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС