КБ "Стрелка" в составе консорциума разработает мастер-план искусственных островов Малайзии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. КБ "Стрелка" стала единственной российской компанией, которая в составе международного консорциума примет участие в разработке мастер-плана трех искусственных островов в штате Пинанг, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В составе консорциума UNStudio (Нидерланды) & Architects 61 (Малайзия) специалисты из КБ "Стрелка" примут участие в подготовке мастер-плана, который позволит создать узнаваемый бренд южных островов Пинанга, а также обеспечит их устойчивое развитие", - говорится в сообщении.

Проект нацелен на повышение качества жизни местного населения, доступности жилья и общественных пространств, в том числе парков и пляжей. Искусственные острова будут расположены в южной части острова Пинанг, их общая площадь составит 1821 га.

Право на подготовку мастер-плана КБ "Стрелка" получила благодаря выходу в финал международного конкурса, инициатором которого выступило правительство штата. Компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития.