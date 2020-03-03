Татарстан планирует использовать SberCloud для изменения системы госуправления

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Республика Татарстан планирует использовать платформу SberCloud для изменения системы государственного управления в регионе. Об этом во вторник на встрече в Москве договорились президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Делегации региона на встрече продемонстрировали ряд решений, работающих на платформе, и рассказали, что таких инструментов, кардинально меняющих работу компании или государственной структуры, может быть множество. Акцент был сделан на работе интеллектуальной системы управления, "Фабрики данных", системы "Навигатор". Во время встречи стороны договорились начать работу по развертыванию платформы SberCloud в Татарстане. Для пилота будет выбрано три-четыре направления. Одно из них - система "Мои субсидии", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Минниханов в свою очередь заявил, что эти продукты нужно отработать на базе региона.