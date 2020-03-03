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Трамп призвал ФРС продолжать сокращать ставку

Ранее Федеральная резервная система США на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в своем в Twitter призвал Федеральную резервную систему (ФРС) выполняющую функции ЦБ страны, продолжать сокращать базовую процентную ставку.

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"ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам. Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений!" - написал президент.

Во вторник министр финансов Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, поддержал принятое в связи со вспышкой коронавируса решение финрегулятора.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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