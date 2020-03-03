Минпромторг выступает за ответственность в КоАП за несоблюдение условий госзакупок

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает внести изменения в КоАП, предполагающие ответственность за несоблюдение условий госзакупок и закупок для инвестпроектов с господдержкой, заявила замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Татьяна Решетникова в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Не установлена в законе ответственность юридических лиц за несоблюдение норм статей 3.1. и 3.1.1 (закона 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"- прим. ТАСС). Может быть, целесообразно проработать вопрос о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях", - сказала она.

Согласно материалам к круглому столу, участники предлагают установить административную ответственность за нарушение заказчиком сроков и порядка оплаты товара или услуги. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. В частности, предлагается установить ответственность по договору с субъектом малого и среднего предпринимательства в размере 30-50 тыс. рублей, с юридическим лицом - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также, по мнению Решетниковой, закон должен регулировать не только закупленную за пределами РФ продукцию, но и произведенную за рубежом. "Если мы, допустим, покупаем самолет Boeing производства США, это согласовывается при покупке-аренде в США, но не согласовывается при закупке у собственника в России. А если, например, Superjet производства РФ не согласовывается при покупке-аренде в РФ, но подлежит согласованию при покупке за рубежом, то есть так называемый реэкспорт", - пояснила она.

"Может быть, как предложение, рассматривать все закупки для реализации инвестиционных проектов, получивших господдержку, применяя дифференцированный подход к установлению минимальной доли закупаемой для проектов продукции российского производства в зависимости от степени участия в финансировании", - добавила Решетникова.