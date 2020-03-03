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В Минфине заявили, что понижение ставки ФРС поддержит экономический рост в мире

В ведомстве назвали действия регулятора признанием влияния коронавируса на экономику

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Понижение ставки ФРС является признанием негативного влияния коронавируса и поддержит рост мировой экономики. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"В целом это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской", - сказал он.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

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