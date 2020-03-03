{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей

В банке отмечали, что докапитализация позволит ускорить развитие экономики Крыма

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Срок исполнения поручения - до 15 марта 2020 года. Сумма докапитализации не сообщалась.

В РНКБ отмечали, что докапитализация банка позволит ускорить развитие экономики Крыма, обеспечить приток инвестиций в регион, а также активизировать рост кредитования приоритетных отраслей экономики по льготным ставкам.

"Есть в работе поручение вице-премьера по докапитализации [РНКБ] на 5 млрд рублей", - сказал он.

В результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Минпромторг выступает за ответственность в КоАП за несоблюдение условий госзакупок
В частности, предлагается установить ответственность по договору с субъектом малого и среднего предпринимательства в размере 30-50 тыс. рублей, с юридическим лицом - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС