Норвежская DNV GL создала венчурный фонд для поддержки инноваций в энергетике

ТАСС, 3 марта. Норвежское классификационное общество DNV GL объявило о создании венчурного инвестиционного фонда DNV GL Ventures для поддержки инициатив для перехода на возобновляемые источники энергии и достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Наша основная цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту окружающей среды на базе накопленных экспертных знаний и передовых технологий. За последние 150 лет компания накопила существенный объем знаний и обширную клиентскую базу, которыми теперь смогут воспользоваться инновационные компании", - отметил директор DNV GL Ventures Кааре Хелле.

В течение следующих четырех лет DNV GL Ventures будет сотрудничать с 15-20 стартапами для реализации инновационных проектов в энергетике. Каждый из них получит доступ к экспертизе и технологиями, а также клиентской базе DNV GL, насчитывающей свыше 100 тыс. потребителей, причем доля самой DNV GL в каждом из проектов составит 20%.

Ранее DNV GL уже выразила намерение принять активное участие в процессе перехода на альтернативные источники энергии и объявила о том, что планирует осуществлять мониторинг крупнейшей солнечной электростанции в Европе. По прогнозам DNV GL, глобальная энергетическая система будет наполовину состоять из энергии возобновляемых источников к 2050 году.