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Бывший топ-менеджер фармкомпании Sandoz назначен главой Stada в России

Штефан Эдер будет отвечать за укрепление бизнес-процессов, рост производства и развитие производственных площадок компании в регионе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Штефан Эдер, ранее работавший в фармацевтической компании Sandoz, назначен исполнительным вице-президентом Stada по региону Россия и СНГ. Об этом говорится в сообщении компании Stada.

"Штефан Эдер принял решение приступить к работе в Stada в первой половине 2020 года в должности исполнительного вице-президента по региону Россия/СНГ, второму по величине рынку группы Stada", - отмечается в сообщении.

До назначения Эдер работал в компании Sandoz, где он с 2017 года до недавнего времени занимал должность генерального директора входящей в группу компании Hexal и руководителя региона Германия. Ранее он начал карьеру в McKinsey, был сооснователем и финансовым директором стартапа 55pharma по поиску новых лекарств, а затем в 2017 году присоединился к Novartis - материнской компании Sandoz. После смены ряда стратегических корпоративных должностей в Novartis он отвечал за формирование портфеля продуктов Sandoz, развитие бизнеса и лицензирование в регионе Центральная и Восточная Европа, а затем с середины 2010 до конца 2013 года возглавлял бизнес-подразделение безрецептурных препаратов в России. В должности руководителя Stada в регионе Россия и СНГ Эдер будет отвечать за укрепление бизнес-процессов, рост производства и развитие производственных площадок компании в регионе.

Как уточнили в компании, ранее позицию исполнительного директора в регионе занимал Дмитрий Ефимов, который покинул компанию в прошлом году.

Компания Stada Arzneimittel AG (Германия) специализируется на развитии двух направлений: дженерики и безрецептурных препаратов (ОТС). Продукция компании представлена в 120 странах.

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Россия
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