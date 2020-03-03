Рынок акций России укрепился на фоне решения ФРС США снизить ставку

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник укрепился на фоне внезапного решения ФРС США снизить ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 2,01% - до 2821,37 пункта, индекс РТС - на 4,19%, до 1358,03 пункта, следует из данных торгов.

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

Курс доллара по состоянию на 19:00 мск снизился на 1,51% - до 65,443 рубля, курс евро - на 1,18%, до 73,15 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 1,03% - до $53,31 за баррель.

Решение ФРС США стало внеплановым - заседание должно было пройти только 17-18 марта. Свое решение в ФРС объяснили распространением коронавируса, который создает дополнительные риски для экономики.

"Данное решение требует дополнительных разъяснений со стороны ФРС. До последнего момента ФРС стремилась сдерживать дефляционные ожидания на рынке и неоднократно заявляла в конце 2019 - начале 2020 года о том, что ставка федеральных фондов соответствует фундаментальным показателям и меняться не будет", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Негативным фактором для российского рынка, повышающим инвестиционные риски, является решение Минфина РФ отложить аукционы по размещению ОФЗ, считает эксперт.

"На фоне информации о планах G7 реализовать комплекс мер стимулирования и роста под ее влиянием американского фондового рынка на 5%, рынок теряет источник получения крайне важной информации о динамике внешнего спроса на российские активы", - поясняет Осин.

По оценке "Фридом Финанс", в среду будут преобладать шансы на снижение стоимости российских акций. Ожидаемый диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи - 2750-3025 пунктов, для курса доллара - 65,55-66,15 рубля.