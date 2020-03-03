Опрос: только 9% работников в России проходили зарубежную стажировку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство российских работников (91%) никогда не проходили зарубежную стажировку и только у 9% есть такой опыт. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое подготовлено для ТАСС.

"Подавляющее большинство соискателей, прошедших опрос, заявили, что никогда не проходили стажировок за рубежом (91%). 2% заявили, что стажировались за границей во время учёбы в вузе, 1% - сразу после выпуска из вуза, и 6% - уже во время работы и трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

Как выяснили аналитики hh.ru, чаще всего зарубежную стажировку проходили топ-менеджеры (24%), работники в сфере добычи сырья (17%) и работники сферы науки и образования (16%).

Кроме того, чем старше работники, тем выше процент тех, кто проходил зарубежную стажировку. Например, среди респондентов в возрасте от 55 лет зарубежную стажировку проходили 28%, а среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет только 3%.

Большинство опрошенных (18%) проходили зарубежную стажировку в Германии, 8% ездили на стажировку в США, по 6% - в Италию и Китай, по 5% - в Великобританию и Францию.

В пресс-службе hh.ru уточнили, что опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2020 среди более 6 тыс. российских соискателей.