Притцкеровскую премию получили ирландские архитекторы Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Ирландки Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара стали лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте премии.

Притцкеровская премия, которую часто называют аналогом Нобелевской в области архитектуры, присуждается с 1979 года. Ее основатель - фонд Hyatt Foundation. Лауреату вручается бронзовая медаль, сертификат, а также денежный приз в $100 тыс.

"Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара из Дублина, Ирландия, были выбраны лауреатами Притцкеровской премии 2020 года. Об этом объявил Том Притцкер, председатель фонда Hyatt Foundation, который спонсирует награду, являющуюся самой почетной в области архитектуры", - указывается в сообщении.

"Архитектуру можно назвать одной из самых сложных и важных культурных видов деятельности на планете", - отметила Фаррелл. "Для меня быть архитектором - это большая привилегия. Премия стала признанием нашей веры в архитектуру", - добавила она.

Жюри Притцкеровской премии отметило спроектированные ирландками кампус Университета столицы Перу (2015 года), здание Министерства финансов Ирландии (2009), Коммерческий университет имени Луиджи Боккони в Милане (2008) и помещение школы экономики Тулузского университета во Франции (2019). Фаррелл и Макнамара стали 47-м и 48-м лауреатами данной премии и ее первыми обладателями из Ирландии. В прошлом году эта награда была присуждена японцу Арате Исодзаки.