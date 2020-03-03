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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Грузии предложил жителям перейти на безналичную оплату из-за коронавируса

В стране сейчас выявлено три случая заражения

ТБИЛИСИ, 3 марта. /ТАСС/. Директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе предложил жителям страны перейти на безналичную оплаты товаров и услуг в целях борьбы с распространением нового коронавируса.

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"Китай полностью перешел на виртуальную валюту, то есть все расчеты там происходят электронно. Мы тоже должны постараться, чтобы расчеты были безналичными, однако если использование наличных денег является обязательным, после контакта с деньгами нужно максимально [тщательно] обработать руки", - сказал Гамкрелидзе во вторник журналистам.

В Грузии сейчас выявлено три случая заражения коронавирусом, все трое инфицированных являются гражданами республики. В карантине находятся 137 человек.

Теги
ГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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