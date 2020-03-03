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Распространение коронавируса нового типа

Законодатели штата Нью-Йорк одобрили выделение $40 млн на борьбу с коронавирусом

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также подтвердил второй в штате случай заражения новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание (парламент) американского штата Нью-Йорк во вторник одобрил выделение дополнительно $40 млн на закупку оборудования и оплату специалистов для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

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"Я благодарю законодателей за быстроту, проявленную при голосовании за разрешение израсходовать $40 млн. Эта срочная мера предоставит Нью-Йорку ресурсы, необходимые для реагирования на коронавирус", - написал в Twitter губернатор.

Он подтвердил второй в данном штате случай заражения новым коронавирусом. "Это 50-летний мужчина из Нью-Рошелл, который помещен в больницу и находится в серьезном состоянии", - уточнил Куомо.

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) и власти на местах зафиксировали в стране в общей сложности 106 случаев заражения коронавирусом. Как уточнила CNN, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения этих случаев от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 48 человек, прибывших в США, и у 58 жителей 12 штатов.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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