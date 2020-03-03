Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Неожиданное резкое понижение ставки ФРС на фоне рисков, возникших из-за коронавируса, лишь временно поддержит рынки и настроения инвесторов, но откроет возможности для Банка России более решительно снизить ключевую ставку на мартовском заседании, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Ранее Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка, на внеочередном заседании понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% в связи с распространением коронавируса, который создает дополнительные риски для экономики.
"Решение ФРС США будет иметь последствия для российского ЦБ. После решения ФРС рубль значимо укрепился, снизив риски финансовой нестабильности в России из-за глобального негативного фона. Сегодняшнее решение открывает возможность для российского ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании на 0,25 процентного пункта", - полагает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По его словам, также появляется "ненулевая вероятность снижения ставки сразу на 0,5 п.п. как реакция ЦБ на глобальные вызовы для экономики".
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович согласен с тем, что внезапное решение ФРС - это фактор в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ в марте. "Усиление возможностей российского ЦБ по реализации еще одного снижения могут также выступить фактором поддержки отечественного долгового рынка в краткосрочной перспективе", - отмечает он.
По оценке эксперта, действия ФРС также поддержат нефтяные котировки. "Нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $50-55 за баррель, рубль может реализовывать попытку закрепления в диапазоне 64,5-66,5 рубля за доллар", - прогнозирует Покатович.
При этом эксперты увидели риски в слишком агрессивных действиях ФРС: такой "широкий" шаг в снижении ставки, по их мнению, "урезал" некоторые возможности монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случая возобновления спада.
"В перспективе марта риски возобновления обвала остаются существенными, экстренные меры ФРС по снижению ставки сейчас не гарантируют рынкам защиту", - отмечает Покатович.
По мнению главного международного экономиста ING Джеймса Найтли, действия ФРС не приведут к значительному увеличению совокупного спроса, "но снижение ставок может помочь смягчить некоторые потенциальные напряжения в финансовой системе и поднять настроения инвесторов".
При этом ING прогнозирует, что ФРС продолжит цикл смягчения и к концу второго квартала понизит ставку еще на 0,5 п.п.