Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Неожиданное резкое понижение ставки ФРС на фоне рисков, возникших из-за коронавируса, лишь временно поддержит рынки и настроения инвесторов, но откроет возможности для Банка России более решительно снизить ключевую ставку на мартовском заседании, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Ранее Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка, на внеочередном заседании понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% в связи с распространением коронавируса, который создает дополнительные риски для экономики.

"Решение ФРС США будет иметь последствия для российского ЦБ. После решения ФРС рубль значимо укрепился, снизив риски финансовой нестабильности в России из-за глобального негативного фона. Сегодняшнее решение открывает возможность для российского ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании на 0,25 процентного пункта", - полагает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По его словам, также появляется "ненулевая вероятность снижения ставки сразу на 0,5 п.п. как реакция ЦБ на глобальные вызовы для экономики".

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович согласен с тем, что внезапное решение ФРС - это фактор в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ в марте. "Усиление возможностей российского ЦБ по реализации еще одного снижения могут также выступить фактором поддержки отечественного долгового рынка в краткосрочной перспективе", - отмечает он.