Соединяющие Ярославскую и Владимирскую области электрички продолжат ходить между регионами

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Электрички из Ярославля до Александрова Владимирской области, которые ранее планировалось отменить, продолжат ходить между регионами. Об этом на своей странице в Facebook написал во вторник губернатор Дмитрий Миронов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, отменить два рейса планировалось с 1 апреля, так как наполняемость вагонов была неполная. По просьбам граждан рейсы будут сохранены.

"Электрички до Александрова и обратно сохраняем. Мы продолжим субсидировать два рейса - утренний, отправлением из Ярославля в 4:23, и вечерний с прибытием в 22:20. Вопрос об их ликвидации встал из-за желания оптимизировать бюджетные расходы. Эти маршруты являются дотационными, а до Александрова в течение дня ходят еще пять поездов, однако ряду пассажиров эти рейсы оказались крайне важны", - написал Миронов.

По словам главы региона, на курсирующих между Ярославлем и Александровом электричках многие люди ежедневно ездят на работу. "Мы прислушались к пожеланиям этих людей и нашли возможность сохранить рейсы 6001 и 6012. Время отправления и прибытия остается прежним", - добавил Миронов.