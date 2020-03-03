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Омбудсмен: совершенствование налоговой политики улучшит свердловский инвестклимат

Елена Артюх заявила, что нужно работать над расширением круга получателей инвестиционного налогового вычета и определить ставки по налогу на имущество по кадастровой стоимости для индивидуальных предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Совершенствование налоговой политики властями Свердловской области совместно с бизнес-сообществом позволит улучшить инвестиционный климат в регионе. Необходимо работать над расширением круга получателей инвестиционного налогового вычета и определить ставки по налогу на имущество по кадастровой стоимости для индивидуальных предпринимателей, сообщила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх на форуме "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге, который проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.

В 2018 году Свердловская область занимала в рейтинге инвестиционной привлекательности, составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), 20-е место, однако в 2019 году регион выбыл из двадцатки.

"Свердловским региональным министерствам экономического блока, делового сообщества и уполномоченному необходимо продолжить взаимодействие по совершенствованию региональной налоговой политики. Думаю, что нам надо работать над расширением круга получателей инвестиционного налогового вычета. Необходимо синхронизировать региональные и муниципальные ставки по налогу на имущество по кадастровой стоимости. Если для организации пока решили вопрос достаточно либерально, то для индивидуальных предпринимателей в муниципалитетах этот вопрос пока до сих пор не решен", - сказала Артюх.

По ее словам, также необходимо продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. "Также бизнес ожидает дальнейшей нормализации подходов в проведении кадастровой оценки недвижимости. Это важнейший фактор влияния на инвестиционные условия и инвестиционный цикл. И, конечно же, необходимо дальнейшее развитие инструментов внесудебного урегулирования конфликтов между бизнесом и властью для экономии ресурсов сторон, минимизации репутационных рисков и укрепления взаимного доверия", - отметила она.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что в области есть постоянные проблемы, связанные, например, с высокой налоговой нагрузкой на предприятия. В частности, при расчете налога на недвижимость из кадастровой стоимости сумма увеличивается для некоторых предприятий в 2,6 раза.

Регион постепенно решает вопросы, связанные не только с совершенствованием налоговой политики. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, комплексная работа, проделанная в 2019 году по улучшению инвестклимата, позволит региону вернуться в двадцатку лидеров по инвестпривлекательности.

"Для нас это [падение в рейтинге] был серьезный стимул. У нас для этого [восстановления позиции] есть все ресурсы. Конкуренция очень жесткая. Та работа, которую мы с нашим бизнес-сообществом провели в 2019 году, позволяет надеяться, что мы не только восстановим наши позиции в рейтинге, но и шагнем еще вверх. У меня есть все основания так говорить, потому что работу мы провели колоссальную", - сказал Орлов.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова на инвестиционном совете во время форума отметила, что итоги 2019 года показали нехватку взаимодействия между предпринимателями и властью. Для этого в регионе были апробированы новые форматы взаимодействия с бизнесменами, например, выезды представителей власти в муниципалитеты, проведение экспресс-консультаций для предпринимателей.

О форуме

Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, проходит в Екатеринбурге 3-4 марта, зарегистрировано около 700 участников.

Теги
РоссияСвердловская область
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