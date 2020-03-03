AliExpress предупредила о возможных задержках в отправке заказов из-за коронавируса

AliExpress во вторник сообщила на своей англоязычной странице в Facebook о вероятности задержек в отношении некоторых отправлений из-за коронавируса.

"В Китае у многих производителей были продлены каникулы по случаю китайского Нового года. Некоторые заказы, которые размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Тем не менее мы пытаемся сделать все возможное, чтобы доставить заказ вовремя - логистических препятствий этому нет", - сообщили в "AliExpress Россия".

После вспышки коронавируса большинство компаний и курьерских служб в Китае не работали до 10 февраля из-за продления новогодних каникул.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.