{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

AliExpress предупредила о возможных задержках в отправке заказов из-за коронавируса

В Китае у многих производителей были продлены каникулы по случаю китайского Нового года, сообщили в компании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Товары, купленные на интернет-площадке AliExpress, могут отправляться с задержкой, сообщили ТАСС в компании "AliExpress Россия".

AliExpress во вторник сообщила на своей англоязычной странице в Facebook о вероятности задержек в отношении некоторых отправлений из-за коронавируса.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

"В Китае у многих производителей были продлены каникулы по случаю китайского Нового года. Некоторые заказы, которые размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Тем не менее мы пытаемся сделать все возможное, чтобы доставить заказ вовремя - логистических препятствий этому нет", - сообщили в "AliExpress Россия".

После вспышки коронавируса большинство компаний и курьерских служб в Китае не работали до 10 февраля из-за продления новогодних каникул.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Forbes: основатель RTP Global Леонид Богуславский создаст новый инвестфонд
Сроки запуска проекта не уточняются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС