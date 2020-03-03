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Распространение коронавируса нового типа

МВФ и Всемирный банк проведут весеннюю сессию в режиме видеоконференций из-за коронавируса

Сессия руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка пройдет 13-19 апреля

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) приняли решение провести в формате видеоконференций ежегодную весеннюю сессию своих руководящих органов. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Мэлпаса.

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"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом. Учитывая растущие проблемы..., связанные с вирусом, руководство МВФ и ВБ, а также их исполнительные советы договорились осуществить совместный план по проведению весенней сессии МВФ и ВБ 2020 года в виртуальном формате", - отмечается в заявлении.

"Мы по-прежнему полностью привержены поддержанию продуктивного диалога с нашими заинтересованными сторонами и будем в полной мере использовать наши возможности, связанные с информационными технологиями и виртуальными конференциями, для проведения наших важных консультаций по политическим вопросам с государствами-членами. С учетом этого адаптированного формата мы уверены, что наши государства-члены смогут эффективно участвовать в решении насущных глобальных экономических вопросов на этой весенней сессии", - заключили Георгиева и Мэлпас.

Сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет 13-19 апреля.

Теги
Георгиева, КристалинаМэлпас, ДэвидРаспространение коронавируса нового типа
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