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Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Добычу нефти необходимо сократить на 0,6-1,0 млн баррелей в сутки
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© Егор Алеев/ТАСС

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене, длившееся более девяти часов, завершилось во вторник принятием рекомендации странам - членам альянса о дополнительном сокращении добычи нефти на 0,6-1,0 млн баррелей в сутки (б/с) на период второго квартала 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

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При этом комитет сохранил рекомендацию продлить текущую сделку, по условиям которой страны ОПЕК+ до конца 2020 года сокращают добычу на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года.

Ранее собеседники ТАСС из делегаций подчеркивали, что оценки влияния вируса на нефтяной спрос у участников комитета сильно разнились.

В предыдущий раз техкомитет экстренно обсуждал ущерб для рынка нефти от коронавируса в начале февраля, когда вспышка инфекции была зарегистрирована только в Китае. Спустя месяц эпидемия распространилась на страны Европы, СНГ, всего затронуто более 70 государств. Меры безопасности вынуждают власти и людей ограничивать мобильность, от чего сокращается потребление топлива. Ранее техкомитет ОПЕК+ оценивал влияние на глобальный спрос в 150-200 тыс. б/с. Однако глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключал, что прогнозы могут быть пересмотрены по мере распространения коронавируса.

Теги
АвстрияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиРаспространение коронавируса нового типа
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