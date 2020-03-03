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Минтранс направит 7 млрд рублей на обновление городского пассажирского транспорта

Всего на программу обновления городского пассажирского транспорта предусмотрено 20 млрд рублей до 2024 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минтранс в 2020 году направит 7 млрд рублей на закупку нового городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире телешоу "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы по этому поводу на этот год имеем 4 млрд рублей на закупку автобусов. Лизинговые компании, которые мы привлекаем к тому, чтобы они имели возможность нам помочь, дают нам еще 3 млрд - 7 млрд рублей есть в этом году на закупку автобусов", - сказал Дитрих.

При этом он уточнил, что всего на программу обновления городского пассажирского транспорта до 2024 года в дорожном проекте предусмотрено 20 млрд рублей. Речь идет о замене автобусного парка в 20 городах. "Мы составляли продолжение этой программы и выходили с предложениями расширить ее. В нацпроекте по дорогам мы чиним улицы в 104 городах, хотелось бы, чтобы и автобусы мы обновили в этих 104 городах", - отметил министр.

Дитрих также отметил, что ранее Минтранс просил российские регионы сообщить о необходимости обновления парка городского пассажирского транспорта. "Из всей страны, из 85 субъектов, я не беру Москву и Санкт-Петербург, у которых есть средства и у самих. Нам пришли заявки только от 57 регионов", - сообщил глава Минтранса.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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