Эксперт: рынок отечественной анимации может вырасти до 10 млрд рублей к 2021 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рынок отечественной анимации может вырасти до 10 млрд рублей в 2021 году, что на 2,6 млрд больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила во вторник на открытой лекции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Отечественный рынок растет на 20% каждый год, даже при том, что целый ряд рынков стагнирует. В 2011 году рынок анимации представлял из себя 2,3 млрд рублей, в 2018 году - 7,4 млрд рублей, и планы на 2021 год, что он может вырасти до 10 млрд рублей. <...> Он растет очень быстро, и сейчас он растет за счет отечественного контента", - сказала она.

Слащева отметила, что анимация наращивает потенциал развития, в том числе и инвестиционный. "Анимация - это самый яркий пример, когда отрасль культуры трансформируется все время - от советской анимации с "золотой коллекцией" до сегодняшнего совершенно разного проявления технологий анимационных в других сферах", - добавила она.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.