Минтранс планирует создать почти 5 тыс. региональных авиамаршрутов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минтранс предложит включить в новую программу, которая предусмотрит транспортные связки между регионами, почти 5 тыс. новых авиамаршрутов. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

"4825 маршрутов мы включили в новую программу, которые должны стать основой региональной связности России, и сейчас мы к этим региональным маршрутам подвязываем маршруты местных перевозок", - сказал он.

Согласно презентации, которую продемонстрировал министр в ходе программы, в ближайшее время планируется запустить несколько новых региональных авиамаршрутов из Санкт-Петербурга в Хибины (Мурманская область), из Хабаровска - в Оху и Ноглики (оба - Сахалин), из Улан-Удэ - во Владивосток и Новосибирск, а из Читы - в Хабаровск и Иркутск.

В рамках комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года планируется, что через четыре года доля региональных авиационных перевозок в обход столичного авиаузла составит 51,35% от общего количества внутренних перелетов.