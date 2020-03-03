WSJ: доходность гособлигаций США впервые составила ниже 1% после решения ФРС по ставке

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Доходность среднесрочных облигаций казначейства США впервые в истории опустились ниже порога один процент на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

По ее данным, доходность этих государственных ценных бумаг, срок погашения которых составляет 10 лет, снизилась во вторник до 0,993%. В понедельник данный показатель на момент закрытия торгов составлял 1,085%, чуть поднявшись по сравнению с 1,031% в середине дня. Как напоминает газета, в начале текущего года рекордно низкой доходностью среднесрочных казначейских облигаций являлся уровень 1,365%, достигнутый в 2016 году.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник продолжили падение после решения ФРС. Американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 692,08 пункта (2,59%) и установился на отметке 26011,24 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 81,16 пункта (2,63%) и оказался на отметке 3009,07 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 252,76 пункта (2,82%), до 8699,4 пункта.

ФРС, выполняющая функции ЦБ США, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. ФРС 29 января сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Этот показатель был сохранен после трех понижений подряд в прошлом году. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал финрегулятор существенно снизить ставку.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.