Путин обсудит с кабмином реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

С докладом по этому поводу выступит министр транспорта Евгений Дитрих. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Северного морского пути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.

В феврале Счетная палата РФ подготовила доклад об исполнении в 2019 году нацпроектов и КПМИ, отметив, в частности, что средства бюджета на реализацию плана освоены лишь на 88%, израсходованная сумма составила 41,7 млрд рублей.

При этом, по данным ведомства, по комплексному плану зафиксирован самый низкий уровень исполнения межбюджетных трансфертов - по итогам минувшего года он составил всего 21,2%. В частности, не были перечислены трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" в сумме 14,5 млрд рублей из-за того, что власти Самарской области не предоставили необходимые для этого документы.