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Распространение коронавируса нового типа

Google отменил очное участие на конференции разработчиков из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Американская компания Google отменила очное участие купивших билеты на ежегодную конференцию Google I/O на фоне коронавируса, которая должна была состояться с 12 по 14 мая. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении корпорации.

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"В связи с обеспокоенностью коронавирусом, а также в соответствии с инструкциями CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и других органов здравоохранения, мы решили отменить физическое мероприятие Google I/O в амфитеатре Шорлайн (штат Калифорния - прим. ТАСС)", - говорится в тексте. Отмечается, что купившим билеты на конференцию будет возмещена их стоимость. Компания добавила, что в ближайшее время рассмотрит другие способы проведения мероприятия.

По данным телеканала CNBC, Google I/O - конференция, на которой разработчики со всего мира могут представить свои идеи и пообщаться с руководством компании. Кроме того, на ней демонстрируются новые функции продукции Google. В прошлом году мероприятие посетили более 7 тыс. участников.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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