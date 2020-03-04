Глава "Нафтогаза" рассказал об обсуждении с властями США мер против "Северного потока - 2"

"Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов <...>. Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв", - сказал Коболев, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Я считаю, что [санкции против] "Северного потока - 2" - это один из главных шагов, который был предпринят. Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении. <...> Также важно, чтобы международные институты помогали новому правительству Украины завершить реформу корпоративного управления", - ответил он на вопрос о том, какие меры могут быть предприняты союзниками Киева для обеспечения энергетической безопасности Украины.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который включено положение о санкциях против "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для газопровода, приостановила работы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе этого года сообщил, что "Северный поток - 2" будет достроен силами компании, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне. Министр энергетики РФ Александр Новак в конце прошлого года заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. По прогнозам министерства, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года.

На сегодняшний день уложено более 2 тыс. 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 тыс. 460 км), что составляет 93%.