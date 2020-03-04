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Распространение коронавируса нового типа

Исследование: россияне из-за коронавируса стали активнее покупать доллары и евро

По данным банка "Русский стандарт", в феврале 2020 года объем покупок долларов по сравнению с февралем 2019 года вырос на 40%
Описание
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спрос на доллары и евро у россиян в феврале 2020 года вырос на 19% и 7% соответственно по сравнению с февралем прошлого года, свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"В феврале 2020 года спрос клиентов на покупку долларов относительно февраля 2019 года вырос - объем покупок американской валюты вырос на 40%, а количество - на 18%. В то время как относительно января 2020 года объем покупок упал на 12%, а количество снизилось на 4%", - отмечают в банке.

При этом объем покупок евро в феврале вырос на 7% по сравнению с аналогичном периодом годом ранее, однако количество таких покупок упало на 17%. Вместе с тем по сравнению с январем 2020 года объем покупок евро вырос на 31%, а количество снизилось на 6%.

"Ведущие события мировой жизни, которые развиваются с начала года достаточно динамично, вполне закономерно отражаются и на спросе на иностранную валюту. Февраль 2020 года главным образом, запомнится распространением коронавируса за пределами Китая и, в частности, ростом числа зараженных в Италии, что привело к обвалу фондовых рынков и закономерному ослаблению рубля в конце месяца", - пояснили в банке.

Активнее всего в феврале доллары и евро покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новосибирска и Саратова.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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