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Исследование: самую высокую зарплату вахтовикам в России платят в Иркутске

Их заработок в среднем составляет 82 тыс. рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самую высокую заработную плату вахтовикам предлагают работодатели в Иркутске - в среднем 82 тыс. рублей, в Новосибирске в среднем за вахту можно заработать 74 тыс. рублей, 73 тыс. рублей предлагают в столице Татарстана. Об этом говорится в оответствующем исследовании, проведенном аналитиками портала "Авито Работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Иркутске (82 тыс. рублей), Новосибирске (74 тыс. рублей) и Казани (73 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

В Москве за одну вахту в среднем можно заработать 63,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 62,9 тыс. рублей. Однако наибольшее число вакансий с таким режимом работы можно найти именно в столице России (16%).

Аналитики портала по трудоустройству также выяснили, что число вакансий с таким режимом работы выросло в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 19%, а предлагаемая работодателями заработная плата - на 10%. При этом количество соискателей, заинтересованных в вахтовой работе, сократилось на 9% за год.

Наибольшее количество соискателей (66%), которые разместили свое резюме в поиске работы вахтовым методом, приходится на жителей маленьких городов и поселков.

В пресс-службе "Авито Работа" уточнили, что исследование было проведено на основе анализа реальных объявлений вакансий, резюме и зарплат, размещенных в период с января 2019 года по январь 2020 года по всей России. На этом портале размещено около 2 млн резюме, почти 830 тыс. работодателей России опубликовали свои вакансии, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургИркутская областьТатарстанНовосибирская область
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