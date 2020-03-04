СМИ: индекс PMI сферы услуг Китая в феврале опустился до минимума за 14 лет

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале опустился на 25,3 пункта до 26,5, что является минимальным значением с ноября 2005 года. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе китайского делового издания Caixin .

Как сообщается, "на фоне неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса, оптимизм в сфере услуг заметно ослабел, опустившись до рекордно низкого уровня". Вместе с тем, "несмотря на негативную динамику, уже наметилась тенденция к расширению индекса".

В понедельник Caixin также опубликовал индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики, который в феврале составил 40,3 - минимальное значение с апреля 2004 года.

"Шок от эпидемии нового коронавируса для китайской экономики очевиден", - сказал глава аналитического центра Caixin, главный экономист издания Чжун Чжэншэн, его слова приводятся в докладе. "Политика поддержки промышленного сектора, малых и микропредприятий, затронутых вспышкой заболевания, оказала заметное влияние на производственный сектор, - указал он. - В то время как сектор услуг пострадал сильнее, прежде всего от потери денежных потоков, которую практически невозможно компенсировать".

По данным Государственного статистического управления КНР, PMI сферы услуг в феврале сократился до 29,6. Индекс деловой активности производственного сектора упал до 35,7.

Индекс PMI

Индекс PMI, который подсчитывает издание Caixin, пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC. Показатели Caixin и официальные данные не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Увеличение индекса выше этого показателя указывает на рост активности в отрасли, а уменьшение - на ее снижение.