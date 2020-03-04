УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром СПГ технологии" изучит возможность реализации газового проекта в Бурятии для обеспечения сжиженным природным газом (СПГ) населенных пунктов в центральных и южных районах республики. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Власти региона последние годы поднимают вопрос газификации, это позволило бы отказаться от использования угольных и мазутных котельных, которые вредят экологии. Правительство республики обращалось в "Газпром" с предложениями сделать ответвление от "Силы Сибири". В 2016 году компания сочла проект экономически нецелесообразным.

"Между правительством Бурятии и компанией "Газпром СПГ технологии" подписано соглашение о проработке возможностей и условий реализации проекта газификации с СПГ населенных пунктов, расположенных в центральных и южных районах Республики Бурятия", - сообщили в пресс-службе.

В рамках проекта будет проработана возможность строительства в республике комплекса сжижения природного газа (КСПГ) "при условии ресурсного обеспечения КСПГ природным газом из местных источников". Для этого местные власти согласуют с компанией "Росгеология" реализацию перспективной программы проведения поисково-разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в Бурятии.

В октябре 2019 года заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщал, что котельные на севере Бурятии - в Северо-Байкальском, Муйском районах и в городе Северобайкальск в 2022 году полностью перейдут с угля на газ: было подписано соответствующее соглашение с ООО "Газпром СПГ технологии" и ГК "Полипластик". Создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки СПГ к северным населенным пунктам региона планируется с Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области.