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Калининград за два года в 6,5 раза увеличил сеть полетов из региона

Власти региона также рассчитывают на развитие авиаперевозок в Европу

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Маршрутная сеть авиаперевозок из Калининграда в другие российские регионы за два года выросла в 6,5 раза, власти также рассчитывают на расширение географии полетов в европейские страны за счет введения так называемой седьмой степени свободы воздуха для аэропорта Храброво. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Маршрутная сеть [аэропорта Храброво] за два с половиной года выросла в 6,5 раза. Мы сейчас активно летаем не только в Москву и Санкт-Петербург. Это Екатеринбург, Сочи, Мурманск, Архангельск, Липецк, Воронеж, Белгород, Казань, Пермь, Череповец, Калуга, Краснодар, Ростов-на-Дону - то есть сеть достаточно большая", - сказал губернатор.

Географическое положение и пятая "свобода" воздуха, действующая в настоящее время для аэропорта Храброво, позволяет области рассчитывать на развитие авиаперевозок и в Европу, однако пока регулярные рейсы на этом направлении осуществляются только польской авиакомпанией LOT, которая шесть раз в неделю летает из Калининграда в Варшаву, отметил он, обратив внимание на более удобные для авиакомпаний условия седьмой "свободы" воздуха. "Пятая "свобода" воздуха дает возможность авиакомпаниям летать, условно говоря, из аэропорта приписки самолета в Калининград и обратно без дополнительных согласований. Седьмая "свобода" воздуха дает возможность, летать в Калининград не из своего аэропорта приписки", - пояснил Алиханов. Например, венгерская авиакомпания, вылетев из Будапешта в Берлин, при таком режиме может продолжить рейс в Калининград, что сейчас невозможно, уточнил он.

Для введения такого режима для регионального аэропорта необходима заинтересованность со стороны европейских авиаперевозчиков, и многие бюджетные авиакомпании Европы уже высказали ее в ходе переговоров с владельцами Храброво. Областные власти со своей стороны обсудили этот вопрос с Минтрансом РФ и предварительно заручились поддержкой ведомства, сообщил губернатор. "Предварительно переговоры мы все провели и с заместителем министра курирующим, и с министром и, в принципе, думаю, что если мы сможем оформить окончательные договоренности с авиакомпаниями иностранными, то мы сможем рассчитывать на определенную поддержку", - сказал он.

Одним из важных условий при принятии решения о введении режима седьмой свободы воздуха для российских аэропортов является защита национальных авиаперевозчиков от демпинга со стороны зарубежных лоукостеров, и в этом смысле калининградский аэропорт не угрожает отечественному рыку авиаперевозок, добавил Алиханов. Максимум пассажиров, который может обслужить калининградский аэропорт, не превышает 4 млн человек в год. Через Калининград в Европу могут начать летать чуть более 1,5 млн пассажиров в год, уточнил он. "Это не что-то заметное для на общероссийском рынке. Мы ни петербургский, ни московский пассажиропотоки в каком-то заметном объеме на себя перетянуть не сможем. Кроме того, ни одна российская авиакомпания не летает из Калининграда в Европу", - заметил глава области.

Аэропорт Храброво

Международный аэропорт Калининград (Храброво) расположен в 20 км к северо-востоку от центра Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения, связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Ташкентом, Варшавой. До 2021 года включительно для аэропорта действует пятая степень "свободы" воздуха.

В 2019 году Храброво обслужил 2 369 860 человек, что на 10,3% выше отчетных данных за 2018 год. В 2020 году, по оценкам дирекции авиаузла, аэропорт может обслужить 2,5 млн пассажиров.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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